داخلية غزة تفند ادعاءات "العربية" وتنفى مغادرة عوائل قادة الفصائل لمصر

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الفلسطيني، فجر اليوم الاربعاء 19/5/2021 خروج عوائل قادة بالفصائل الفلسطينية وأبنائهم إلى مصر خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم: "ننفي بشكل قاطع ما تروّجه قناة العربية بحق شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة".

والثلاثاء، وكانت قناة العربية زعمت أن عدداً كبيراً من عوائل الفصائل بغزة وأبنائهم غادروا إلى مصر (خلال العدوان الإسرائيلي الحالي).

والإثنين، أفادت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عددا (لم تحدده) من الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وصلوا إلى مصر عن طريق ميناء رفح البري لتلقي العلاج".

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والمتواصل منذ 10 مايو/ أيار الجاري، 217 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.