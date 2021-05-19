المقاومة تحظر التعليم لنحو مليون طالب "إسرائيلي" في معركة "سيف القدس"

حظرت صواريخ المقاومة التي تطلق من قطاع غزة التعليم في المؤسسات التعليمية لنحو مليون طالب "إسرائيلي" منذ بداية معركة "سيف القدس".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن قيادة الجبهة الداخلية التابعة للاحتلال الإسرائيلي أعلنت تعليق الدوام الدراسي الأربعاء أيضا من مدينة نتانيا (وسط) وباتجاه الجنوب وصولا إلى مستوطنات غلاف غزة.

ومن بين مليون طالب لا يلتحقون بالمدارس منذ أيام في "إسرائيل"، هناك أكثر من 400 ألف في مستوطنات غلاف غزة وفي المجلس الإقليمي "لخيش" شمال النقب، وفق الصحيفة.

يُشار إلى أن المقاومة الفلسطينية في غزة خاضت معركة "سيف القدس" يوم الاثنين 10-5-2021 بعد الجرائم الاسرائيلية بحق المقدسيين وخاصة اهالي الشيخ جراح وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وأطلقت المقاومة منذ بداية المعركة أكثر من 3500 صاروخ تجاه المستوطنات والبلدات الواقعة جنوب ووسط الاراضي المحتلة.