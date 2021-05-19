مسؤول أممي: لا مكان آمن في غزة وأكثر من 58 ألف فلسطيني" نازح جراء التصعيد

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أمس الثلاثاء، إنه "لا يوجد مكان آمن في غزة" في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من أسبوع.

وأعرب لوكوك، في بيان، عن "القلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة".

وأضاف: "لا يوجد مكان آمن في غزة، حيث تم عزل مليوني شخص قسرا عن بقية العالم لأكثر من 13 عاما (في إشارة للحصار الإسرائيلي).

وحث لوكوك، جميع الأطراف على الموافقة على "وقفة إنسانية"، محذرا من "التصعيد الحالي".

وأوضح أن التصعيد الاخير (جراء العدوان الإسرائيلي) أدت إلى نزوح أكثر من 58 ألف فلسطيني".

وأضاف: "يسعى العديد من النازحين إلى اللجوء لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )في جميع أنحاء غزة".

وأعرب لوكوك، عن قلقه الشديد إزاء" إمكانية "انتقال العدوى بفيروس كورونا بين الأشخاص المستضعفين المحتشدين في ملاجئ مزدحمة وتدني قدرات منظومة الرعاية الصحية".

وشدد على ضرورة "فتح المعابر مع غزة من أجل دخول الإمدادات الأساسية والإنسانية (..) والفتح المستدام لمعبر كرم أبو سالم وبيت حانون (تحت سيطرة إسرائيل)".

والأحد، فتحت مصر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، واستقبلت أول دفعة من جرحى غزة، وسيرت مساعدات طبية تزن 65 طنا.

والثلاثاء، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 217 شهيدا، بينهم 63 طفلا، و36 سيّدة و16 مسنا، بجانب 1500 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.