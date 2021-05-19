الفنان عساف "للإسرائيليين": كبرت على اجرامكم ورأيت كذبكم بعيني

علق الفنان الفلسطيني محمد عساف، على تغريدات لشخصيات "إسرائيلية" تطرقت له شخصيا في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لعدوان اسرائيلي همجي أدى لاستشهاد 214 شهيدًا وأكثر من 1400 اصابة بجراح مختلفة.

قال عساف: "انا ابن غزة، كبرت على إجرامهم ورأيت كذبهم بعيني، بس زمن الكذب ولًى و راح العالم بيشوف كذبهم وجرائمهم مباشر على الشاشات.

وأضاف: "في مقولة بتقول المنحطون في حاجة إلى الكذب، إنه إحدى شروط بقائهم".