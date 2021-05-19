طائرات الاحتلال تدمر منزلاً سكنيا في حي الزيتون شرق مدينة غزة

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلاً سكنيا شرق مدنية غزة.

وأفاد شهود عيان، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلاً سكنيا يعود لعائلة الثلاثيني بحي الزيتون شرق مدينة غزة بعدد من الصواريخ أسفرت عن تدمير المنزل بشكل كامل وتسويته بالأرض دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

​وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها الهمجي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء امس الثلاثاء 18/5/2021، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل في يومه التاسع على التوالي إلى 217 شهيداً , منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً.