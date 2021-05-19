محدث أولا بأول.. متابعة ميدانية للعدوان "الإسرائيلي" على غزة لليوم الحادي عشر على التوالي

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة الى ردود فعل المقاومة الفلسطينية إزاء العدوان الصهيوني على شعبنا.

وننقل إليكم الأحداث تباعًا لحظة بلحظة:

3:22غارة صهيونية جديدة تستهدف وسط مدينة غزة

2:51 طائرات حربية تقصف الشارع العام لجباليا من الشهداء الستة وحتى بركة أبو راشد بعدد من الصواريخ

2:50طائرات الاحتلال تستهدف منزلا لعائلة الغفري بالقرب من مسجد أمان في شارع الجلاء وسط مدينة غزة

2:45 طائرات الاحتلال تستهدف منزلا سكنيا بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة

2:43 غارة صهيونية جديدة تستهدف محيط محطة تمراز بشارع الجلاء وسط مدينة غزة

2:37 طائرات الاحتلال تشن سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة

2:26 طيران الاحتلال يشن غارات ارتجاجية على قطاع غزة دون سماع أصوات انفجارات

1:27الطيران الحربي يقصف بصاروخ هدف بمحيط مديرية تعليم الشمال شرق بيت لاهيا ويقصف أرضاً زراعية بمنطقة الشيماء شمال بيت لاهيا

1:24 الطيران الحربي يشن غارات بمنطقة الشيخ زايد شمال القطاع.

1:21تجدد القصف المدفعي والقنابل الدخانية شرق بيت حانون وشمال وغرب بيت لاهيا وشرق رفح.

1:08 طائرات الاحتلال تستهدف سيارة فارغة وأرض زراعية في الشيخ عجلين في محيط البيدر ولا إصابات

1:05 المقاومة تقصف قاعدة "تل نوف" الجوية برشقة صاروخية

1:04 صفارات الإنذار تدوي في كريات ملاخي والنقب الغربي