داخلية غزة تنفي مزاعم "قناة العربية" خروج قادة المقاومة وعائلاتهم لمصر

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأربعاء 19/5/2021، مزاعم بثتها قناة "العربية" حول خروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وفيما يلي نص التصريح الصحفي:

🔹 ننفي بشكل قاطع ما تروّجه قناة "العربية" من شائعات مغرضة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، والتي كان آخر مزاعمها بخروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

🔹 نؤكد أن قناة العربية كانت ولا تزال تمارس دوراً مشبوهاً، وتعمل وفق أجندة تتقاطع مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته في استهداف شعبنا ومقاومته.

🔹 وفي هذا الصدد، نؤكد على جميع الصحفيين والمؤسسات والشركات الإعلامية في غزة باستمرار قرار عدم التعامل مع هذه القناة بأي شكل كان، كما ندعو الشخصيات والكتاب والمحللين إلى مقاطعتها وعدم التعاطي معها أو الظهور على شاشتها؛ لدورها المشبوه في الإساءة لشعبنا ومحاولة المسّ بصموده ونضاله ضد الاحتلال.

إياد البزم

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني

الأربعاء 19 مايو 2021