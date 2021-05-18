"جيش العاصفة" تعلن عن الحصاد الجهادي خلال معركة "سيف القدس"

أعلنت كتائـب شهـداء الأقصـى- جيـش العاصفـة- الــذراع العسكري لحركة فتح مساء اليوم الثلاثاء عن حصادها النضالي منذ بدء معركة "سيف القدس" التي بدأت الاثنين الماضية 10-5-2021 ولا زالت مستمرة.

ودكت الكتائب مستوطنات "غلاف غزة بعشرات القذائف الصاروخية خلال الـ 9 أيام من معركة "سيف القدس"، مستخدمة اسلحة متنوعة من قذائف هاون إلى صواريخ جراد وصواريخ 107 وصواريخ محلية الصنع "عاصف2".

وجاء حصاد كتائـب شهـداء الأقصـى- جيـش العاصفـة- الــذراع العسكري لحركة فتح على النحو التالي:

1- ضمن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة قصف غلاف غزة 8 صواريخ من طراز جراد و107 تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأثنين الموافق: 10/05/20201م.

2- قصف مغتصبة سيديروت بثلاثة صواريخ طراز 107 وذلك تمام الساعة 10:05 من مساء يوم الأثنين الموافق: 10/05/2021م.

3- قصف سيديروت وشعار هنيغف ب6 صواريخ طراز عاصف2، وناحل عوز بصاروخين طراز 107 تمام الساعة 03:15 من فجر يوم الثلاثاء الموافق: 11/05/2021م.

4- قصف موقع كيسوفيم ونيريم ب4 صواريخ 107 تمام الساعة 05:40 من مساء يوم الثلاثاء الموافق: 11/05/2021م.

5- قصف أشكول بصاروخين طراز "عاصف2" وذلك تمام الساعة 12:02 من مساء اليوم الأربعاء - الموافق: 12/05/2021م.

6 - قصف مغتصبة سيديروت بـ ثلاثة صواريخ "طراز107 وذلك تمام الساعة 1:33 من مساء اليوم الأربعاء - الموافق: 12/05/2021م.

7- قصف معبر إيرز بقذيفتي هاون عيار 100م وذلك تمام الساعة 4:30 من مساء يوم الأربعاء - الموافق: 12/05/2021م.

8- قصف كلًا من سيديروت، ونتيفوت ب6 صواريخ وذلك تمام الساعة 08:12 من مساء يوم الأربعاء - الموافق: 12/05/2021م.

9- بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين قصف موقع العين الثالثة ومجمع اشكول الاستيطاني برشقة صاروخية (10) من طراز 107 تمام الساعة 3:59 من مساء يوم الخميس - الموافق: 13/05/2021م.

10- بالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية قصف سيديروت وعلوميم برشقة صاروخية (15) صباحًا في تمام الساعة 5:10 من مساء اليوم الجمعة - الموافق 14/05/2021م.

11- كتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة- وبالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين تطلق رشقه صاروخية على موقع كيسوفيم وذلك في تمام الساعة 11:57 من مساء يوم الأحد - الموافق: 16/05/2021م.

12- قصف كيسوفيم بثلاث قذائف هاوون ومعبر ايرز بقذيفتي هاوون وذلك تمام الساعة 01:40 من فجر يوم الاثنين - الموافق:17-05/2021م.

13- قصف ناحل عوز وكيسوفيم بعدد من قذائف الهاون وذلك في تمام الساعة 05:30 من مساء اليوم الثلاثاء - الموافق: 18/052021م.

وأكدت الكتائب استمرار الجهاد والمقاومة ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى وحي الشيخ جراح وفي قطاع غزة والضفة المحتلة.