الصليب الأحمر يدعو لوقف التصعيد على غزة

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء 18/5/2021، إلى وقف التصعيد "الإسرائيلي" على قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان الوصول الآمن للطواقم الطبية والإنسانية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي:" لقد تسببت العمليات العدائية المكثفة في الأيام الماضية في إلحاق الضرر بعدد من المنشآت الطبية في غزة، كما تعرّض بعض موظفي الرعاية الصحية للإصابات، وتأثر عمل المنظومة الصحية وبنيتها التحتية.

وأكدت أن تدمير الطرق والبنى التحتية الأخرى يؤثر على قدرة سيارات الإسعاف على إخلاء الجرحى وإيصالهم إلى المستشفيات.

وتابعت اللجنة:"لقد أصبح نقل المرضى أمراً معقداً لانعدام القدرة على التنبؤ بسير العمليات العدائية المتجددة، هذا الأمر يقيّد تحركاتنا لمساعدة الناس بشدة."