بالصور شهيدة وإصابات بينها أطفال في قصف متواصل على خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة

واصلت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء 18/5/2021، قصفها لمنازل المواطنين في كافة محافظات قطاع غزة.

وتتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنباء القصف لحظةً بلحظة

القرارة شرق خانيونس اراضي زراعية

الزنة شرق خانيونس اراضي زراعية ..

عبسان الكبيرة شرق خانيونس أراضي زراعية ..

بني سهيلا شرق خانيونس اراضي زراعية ..

خزاعه خانيونس اراضي زراعية ..

حي خربة العدس رفح اراضي زراعية ..

محيط صالة حمدان رفح اراضي زراعية ..

موقع الحشاشين رفح ..

موقع شهداء القسام رفح ..

شوارع ومفترقات وطرقات خانيونس ورفح ..

استهداف منزل يعود لعائلة بارود من الحربي في محافظة خانيونس تحديدا بقيزان ابو رشوان ..

قصف مدفعي في حي أبو هداف ببلدة القرارة يستهدف أرضا زراعية

إصابات بينها متوسطة في استهداف تكتك بالحساينة في النصيرات وسط القطاع

طائرات الاستطلاع تقصف منزلاً لآل شيخ العيد في حي الجنينة بداية شارع جورج شرق رفح.























