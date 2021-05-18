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(25) حالة اعتقال في الضفة بينهم (10) معتقلين من القدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:15 م
18 مايو 2021
اعتقال شاب في حي الشيخ جراح.jpg
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قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيا ليلة ونهار اليوم الثلاثاء بينهم 10 من مدينة القدس المحتلة.

وبحسب النادي، فإن من بين المعتقلين في القدس فتاة، وجريح من بلدة طوباس. ورافقت عمليات الاعتقال اعتداءات بكافة أشكالها ومنها إطلاق الرصاص الحي والمطاطي

وقال النادي إنه ومنذ 12 أيار/ مايو الجاري، حتّى اليوم قوات الاحتلال اعتقلت من الضفة أكثر من (170) مواطنًا، بينهم أطفال ونساء وجرحى، غالبيتهم من محافظات الضفة بدون القدس، تم تمديد اعتقالهم وتحويل جزء منهم إلى الاعتقال الإداريّ.

كما جرى اعتقال أربعة مواطنين في بلدة تياسير في الأغوار، بينهم طفلان يبلغان من العمر 14 عاما.

##القدس ##إضراب_الكرامة ##الضفة_المحتلة

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