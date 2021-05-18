حماس تشيد بالفعل المقاوم الشعبي في الضفة

حيت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء 18/5/2021، الفعل المقاوم والشعبي في الضفة الغربية إخوة الدم والسلاح، وفي كل الساحات الفلسطينية، التي جسدت وحدة القرار والمصير، وأربكت حسابات العدو.

فيما يلي نص التصريح الصحفي

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الأستاذ فوزي برهوم بما يأتي:

نحيي اليد التي ضغطت على الزناد على حاجز بيت إيل، وصوبت رصاصها إلى صدور جنود الاحتلال الصهيوني، في مشهد شجاع منسجم تماما مع أهداف معركة سيف القدس ومتطلبات شعبنا.

إن ما يجري في الضفة الغربية من مقاومة واشتباك مع الاحتلال على كل خطوط التماس، هو امتداد لمسار المقاومة بأشكالها كافة، الممتد من غزة إلى القدس، وفي كل ساحات الوطن.

ندعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في الانخراط في أوسع ساحة اشتباك مع الاحتلال وبكل أشكال المقاومة، وفي مقدمتها المقامة المسلحة، وتنفيذ عمليات بطولية للدفاع عن شعبنا وكسر معادلات العدو.