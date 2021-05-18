الضفة تنتفض: استمرار المواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء 18/5/2021، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن متفرقة من الضفة المحتلة، خلفت إصابات بالاختناق والرصاص الحي والمطاطي.

رام الله

فقد، أصيب 13 شابا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة اندلعت في القرية، أصيب خلالها 13 شابا بالرصاص الحي، وصفت إصاباتهم ما بين طفيفة ومتوسطة.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أغلق مدخل قرية النبي صالح ومنع مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

طولكرم

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهات تجددت بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين، شمال طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال أمطروا الشبان بقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في الأطراف السفلية، نقل إثرها للمستشفى.

كما تجددت المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع غرب بلدة زيتا شمال المحافظة، وسط إطلاق قنابل الغاز والأعيرة النارية بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، جرى معالجتهم ميدانيا.

وأصيب اليوم شابان برصاص الاحتلال وثلاثة آخرون بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط في مواجهات شرق بلدة عنبتا، في الوقت الذي اعتقل فيه الاحتلال شابا في هذه المواجهات، وحطم زجاج إحدى المركبات كانت متوقفة على جانب الطريق.

نابلس

وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق، شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية في بلدة دير شرف، أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص، اثنان منهم بالرصاص الحي والآخرين بـ"المطاط"، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل البلدة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز مستوطنة "شافي شمرون"، احتجزت عددا من المواطنين كانوا يستقلون خمس مركبات، وطلبت إيقاف المواجهات حتى تسمح لهم بالمرور عبر الحاجز.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن مواطنا أصيب بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل قرية الناقورة، شمال غرب نابلس.

وأوضح عازم أن قوات الاحتلال تعمدت إطلاق قنابل الغاز على الأراضي الزراعية، ما أدى لاحتراق عشرات أشجار الزيتون، والمحاصيل الزراعية.

وفي قرية برقة، أفاد رئيس المجلس القروي جهاد صلاح، بأن مواجهات اندلعت منذ ساعات الظهر على مدخل القرية، وأدت لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن مدخل قرية بزاريا كذلك، شهد مواجهات مع قوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بيت لحم

أصيب فتى بالرصاص المطاطي، وعشرات الإصابات بالاختناق اليوم الثلاثاء جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط الإعلامي حمد طقاطقة بأن فتى أصيب بالرصاص المطاطي، إضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق أثناء اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان على مدخل بلدة بيت فجار الغربي جنوب بيت لحم.