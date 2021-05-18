الاقتصاد تُقرر اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل تاجر يرفع الأسعار

قررت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء 18/5/2021، اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل تاجر يقوم برفع أو احتكار الأسعار.

وحذرت الوزارة، كافة التجار وأصحاب المحلات التجارية والمولات التجارية، من استغلال المواطنين، برفع الأسعار أو احتكار السلع بكافة أصنافها، وخاصة خلال الفترة التي يمر بها قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني.

وشددت الوزارة انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.

وطالبت المواطنين والمستهلكين بالإبلاغ عن أي تجار او صاحب محل تجاري يقوم برفع الأسعار او الاحتكار عبر الرقم المجاني للوزارة 1800112233.