دعاة فلسطين: اجرام الاحتلال لن ينال من عزيمة شعبنا



قال ملتقى دعاة فلسطين اليوم الثلاثاء أن كل إجرام الاحتلال لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني، ولن يفت من عضده ، وسيبني شعبنا وسيرمم كل المساجد المهدمة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن ملتقى دعاة فلسطين حول ( الإجرام اليهودي الصهيوني بحق شعبنا وبهدم المساجد والاعتداء على المقابر ).

قال تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ).

ليس غريبا على دولة بني صهيون الإرهابية أن تضع ضمن بنك أهدافها بعد الأطفال والنساء وبيوت الآمنين قصف المقابر وهدم المساجد ودور العبادة ، فإن كان أهم أهداف بناء دولتهم وهيكلهم المزعوم هدم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، فإنهم لن يتورعوا عن إحراقه ، أو تدمير أجزاء منه ، وحفر الأنفاق تحته وتصدع بعض جدرانه ، ولن يتورعوا عن تدنيسه باقتحاماته المستمرة ، وخاصه في شهر العبادة ، كما عهدناهم يعتدون على الركع السجود ، ولم يتورعوا عن ضرب المصلين داخله بقنابل الغاز والصوت والرصاص وسفك الدماء ، فهل من يفعل كل هذا الإجرام في المسجد الأقصى يُنتظر منه أن يتورع عن هدم المساجد وخرابها ؟!

هل الذي يهدم البيوت على أصحابها الآمنين بين جدرانها وتحت سقفها فيقتلهم جماعات يتورع عن هدم دور العبادة والتي في معتقده انها تخرج جيوش المقاومة ؟!

وعليه فإننا في ملتقى دعاة فلسطين نؤكد على الآتي :

أولا : إن كل إجرام الاحتلال لن ينال من عزيمة شعبنا ، ولن يفت من عضده ، وسنبني ونرمم كل مساجدنا ، وسنضاعف أعدادها بإذن الله طالما أنها تقهر عدونا وتشكل خطرا وجوديا عليه .

ثانيا: نهيب بالمؤسسات الحقوقية ، والجهات الرسمية رفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية ، لمحاسبة المحتل على إجرامه في نقض المواثيق الدولية التي تحرم التعرض لدور العبادة والمدارس والمراكز الصحية والمؤسسات الإنسانية.

ثالثا: ندعو جماهير الشعوب العربية والإسلامية لفضح جرائم الاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي للعمل على حصاره ونبذه جماهيريا من شعوب العالم.

تحية إجلال وإكبار لشعبنا الصامد المرابط والمحتسب ولمقاومته الباسلة التى ما فتأت وهي تدك حصونهم الزائلة وتحية لكل شعوب واحرار العالم التي خرجت نصرة للشعب الفلسطيني.

وإن النصر صبر ساعة ، وانه لجهاد جهاد نصر او استشهاد

إخوانكم

ملتقى دعاة فلسطين

الثلاثاء: 6/ شوال 1442 هجري

الموافق: 2021/5/18 م