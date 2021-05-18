بشرى لمتابعي إذاعة القدس: تعيد بثها بعد أيام من انقطاعها بسبب العدوان

زفت إذاعة صوت القدس، من فلسطين، اليوم الثلاثاء، البشرى لمتابعيها، نبأ عودة بثها عبر التردد المعروف "102.7 FM" بعد أيام من الانقطاع.

وأوضحت الإذاعة في بيان لها أن الانقطاع الذي دام لعدة أيام نتج عن تضرر برج الإرسال الخاص بها جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي.

وتحظى إذاعة صوت القدس بشعبية كبيرة لما تقدمه من برامج تهم فئات المجتمع كافة، بالإضافة إلى أنها تعد المصدر الأول للأخبار لدى المواطنين، في أوقات العدوان والتصعيد في كافة الأراضي الفلسطينية.

وكانت إذاعة القدس تبث أخبارها وبرامجها خلال الأيام الماضية عبر منصاتها المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.