تجهيز المركز الإعلامي بالشفاء بمعرشين وخط انترنت مجاني عالي السرعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:53 م
18 مايو 2021
مجمع الشفاء الطبي
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء 18/5/2021، عن تجهيز المركز الإعلامي بجمع الشفاء الطبي بمعرشين وخط انترنت مجاني عالي السرعة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنه يسعى لتوفير الاحتياجات اللازمة وتسهيل تغطية وسائل الإعلام والطواقم الصحفية في المركز الإعلامي الذي أعده المكتب بمستشفى الشفاء، مبيناً أنه تم وضع معرشين كبيرين وتعزيز خدمة الانترنت اللاسلكي المجاني بسرعة عالية لاستخدام الصحفيين.

وشكر المكتب الإعلامي، شركة الاتصالات على تعاونها واستجابتها المقدرة في تجهيز خط الانترنت عالي السرعة، فإننا نحيي جهود وسائل الإعلام والطواقم الصحفية في تغطية مجريات العدوان.

ودعا، الإعلاميين وكافة وسائل الإعلام لتعزيز حضور مظلومية شعبنا وإبراز صور المجازر بحق المدنيين، سيما من الاطفال والعائلات التي جرى قصفها.

 

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