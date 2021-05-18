قذائف الهاون يثير مخاوف قيادة جيش العدو

كشف المتحدث باسم الجيش العدو الصهيوني، هايدي زيلبرمان النقاب عن مخاوف قيادة الجيش من قذائف الهاون المنطلقة من غزة تجاه تجمعات الجنود على الحدود.

ونقلت صحيفة معاريف الصهيونية عن المتحدث العسكري، قوله "هناك مخاوف حقيقية لدى قيادة الجيش العسكرية العليا من قذائف الهاون".

ووفقاً للصحيفة، خطر قذائف الهاون على خط الحدود مع قطاع غزة لم يصل بعد إلى ذروته، وهناك قلق للغاية على عناصر الجيش، بسبب رحلة قذيفة الهاون قصيرة المدى.

وبحسب المتحدث، فإن قذائف الهاون لها عيب واحد بالنسبة للجيش، وهو عدم وجود فترة زمنية للابتعاد أو الاختباء منها.

وتواصل سرايا القدس بضرب الحشودات العسكرية لجيش العدو الصهيوني المتواجد على حدود قطاع غزة، مما أدى إلى وجود العديد من القتلى والجرحى فيهم.