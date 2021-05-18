بالصور مشاهد من المواجهات المندلعة بنقاط مختلفة من الضفة المحتلة

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مشاهد من المواجهات المندلعة بنقاط مختلفة من الضفة المحتلة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:46 م
18 مايو 2021
#القدس العاصمة
#القدس المحتلة
#غزة تحت القصف
#غزة تحت النار
#سيف القدس
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