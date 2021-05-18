"هندسة المتفجرات" تحيّد 149 صاروخاً وقذيفة من مخلفات الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت إدارة هندية المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تحييد خطر 149 صاروخًا وقذيفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي على القطاع في 10 مايو 2021.

العقيد علي القدرة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، أكد في تصريح صحفي على موقع وزارة الداخلية الالكتروني أنه "إدارته تعاملت مع 149 صاروخاً وقذيفة منذ بدء العدوان في جميع محافظات، وتحييدها، وإزالة خطرها عن المواطنين، تمهيداً لإتلافها".

وقال الفدرة: إن "طواقم شرطة هندسة المتفجرات متواجدون في الميدان منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي؛ من أجل حماية أرواح أبناء شعبنا، وتحييد خطر الصواريخ والقذائف غير المنفجرة من مخلفات الاحتلال".

ويختص عمل إدارة هندسة المتفجرات في التعامل مع مخلفات الاحتلال من الذخائر العسكرية، والصواريخ غير المنفجرة التي تسقط على الأبنية، والأراضي الزراعية، وفق العقيد القدرة.

وذكر العقيد، أن الطواقم الهندسية تتجه مباشرة إلى جميع الأماكن التي يستهدفها الاحتلال، وتتم مسحها بشكل كامل، والتأكد من عدم وجود أجسام غير منفجرة تُشكل خطراً.

وتفتقد الشرطة إلى الكثير من معدات الحماية، مبيناً أن أكثر ما يمتلكون هي معدات خفيفة لا تقيهم من خطر المتفجرات.

ودعا القدرة، إلى عدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف، وعدم العبث بأي جسم مشبوه؛ مطالبًا المواطنين للاتصال على الرقم المجاني للشرطة 100 في حال الاشتباه بوجود أجسام مشبوهة.