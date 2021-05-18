مدفعية وزوارق الاحتلال تواصلان القصف في المناطق الشرقية والغربية لقطاع غزة

تواصل مدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، قصفها بالقذائف وبشدة المناطق الشرقية والغربية في شمال وجنوب قطاع غزة، ادى لتدمير واسع وأضرار مادية بمتلكات المواطنين

وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بمئات القذائف بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، فيما استهدفت بحرية العدو شاطئ السودانية شمال القطاع وخانيونس في الجنوب.

وأشار إلى أن القصف العنيف والمتواصل تسبب بأضرار جسيمة في محبط الاستهدافات، التي تضم منازل ومنشآت مدنية.

ويواصل جيش الاحتلال تصعيده العسكري على قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، مستهدفًا الشوارع والمفترقات والمنازل والابراج السكنية، مخلفًا ضحايا ومئات الجرحى.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، عند الساعة الواحدة ظهرًا، بارتقاء 213 شهيد من بينهم 61 طفل و 36 سيدة و 16 مسن اضافة الى 1442 اصابة بجراح مختلفة، جراء العدوان المستمر.