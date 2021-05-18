استشهاد الشاب محمد إسحاق حميد خلال مواجهات المدخل الشمالي للبيرة

استشهد في مدينه رام الله الشاب "محمد اسحاق حميد" 25 عاما بعد اصابته بالرصاص الحي خلال المواجهات المندلعة على المدخل الشمالي لمدينه البيرة في محيط مستوطنه بيت ايل المقامة على أراضي المواطنين هناك، عصر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر طبيه في مجمع "فلسطين الطبي" إن الشاب، وهو من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وصل الى المجمع في حاله حرجة للغاية بعد اصابته بالرصاص الحي في صدره.

وتستمر في المدخل الشمالي لمدينه البيرة المواجهات التي اندلعت منذ ظهر اليوم بعد توجه مسيرة حاشده من قلب مدينه رام الله الى منطقة الحاجز واشتباكها مع قوات الاحتلال الذين تتعمد إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه المتظاهرين.

وبحسب مصادر طبيه في مجمع فلسطين الطبي فإن عدد الإصابات التي وصلت من هذه المواجهات وصلت 46 إصابة.