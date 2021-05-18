هنية: شعبنا في الضفة لديه حيوية وقدرة على مواجهة التحديات في دحر الاحتلال

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري في الضفة الغربية هو "تأكيد على حيوية شعبنا وقدرته على مواجهة التحديات"، وتأكيد أيضًا أن "شعبنا يملك زمام قضيته، وقراره إعادة الاعتبار لها قضية شعب يريد أن يتحرر".

إليك تصريح الصحفي الصادر عن رئيس "حماس" اسماعيل هنية :

بسم الله الرحمن الرحيم

⭕ تصريح صحفي

صادر عن الأخ المجاهد إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

👈 نوجه التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الذين ينتفضون في وجه المحتل الإسرائيلي، مؤكدين وحدة الدم مع غزة والأرض المحتلة عام ١٩٤٨، ومشددين على أن هذا الشعب في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج مصمم على مواصلة الطريق حتى دحر الاحتلال والمستوطنين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

👈 إن ما يجري في الضفة الغربية هو تأكيد على حيوية شعبنا وقدرته على مواجهة التحديات، وتأكيد أيضًا أن شعبنا يملك زمام قضيته، وأن قراره إعادة الاعتبار لها قضية شعب يريد أن يتحرر.

👈 كما نحيي أهلنا في الأرض المحتلة عام 48 الذين أعلنوا الإضراب توحيدًا للموقف والأهداف والغايات.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

إسماعيل هنية

الثلاثاء: ١٨ مايو ٢٠٢١