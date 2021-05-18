إصابة جنديين خلال إطلاق مقاومين النار باتجاههم خلال مواجهات المدخل الشمالي للبيرة

قالت قناة كان العبرية إن اثنين من جنود الاحتلال أصيبوا اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق مقاومين النار باتجاههم خلال المواجهات المندلعة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وشوهد الجنود الذين تفاجئوا بإطلاق الرصاص باتجاههم، يهربون إلى الثكنة العسكرية، فيما قالت مصادر من المكان إن الإسعاف الإسرائيلي هرع للمكان.

وبحسب القناة العبرية فإن المصابين هما جندي وضابطة، وقالت إن إصابتهما متوسطة وطفيفة.

وعقب ذلك، أطلق الجنود الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف باتجاه الشبان، مما أدى إلى إصابة 16 منهم بالرصاص الحي بحسب مصادر طبية.

ويتظاهر مئات الشبان في محيط حاجز بيت إيل المقام على أراضي المواطنين من مدينة البيرة، بعد وصول مسيرة حاشدة إلى الحاجز انطلقت ظهر اليوم من قلب مدينة رام الله نصرة لغزة ورفضا للعدوان عليها.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان والجنود الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، والرصاص الحي والمعدني بشكل كثيف.