حركة الجهاد الاسلامي: المقاومة تعرف جيداً كيف تدير النار وكيف ترد اللهب في وجه المعتدين

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة في الميدان تعرف جيداً كيف تدير النار وكيف ترد اللهب في وجه المعتدين والأيام القادمة ستثبت للعالم أجمع أن من يراهنون على عامل الوقت لاستنزاف المقاومة هم خاسرون.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه " تتواصل ضربات المقاومة الباسلة لتؤكد للقاصي والداني أن الفعل الجهادي المقاوم لن توقفه كل المؤامرات، وأن الدعم الأمريكي لكيان الاٍرهاب والقتل في عدوانه البشع على الأبرياء والآمنين سيقابل برد قوي"..

ودعت الحركة شعبنا في الضفة والقدس ومناطق الـ 48 لمواصلة وتصعيد غضبهم ومظاهراتهم والاشتباك في كل النقاط ليتكامل الفعل المقاوم في كل الميادين.