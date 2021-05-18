حركة الجهاد الاسلامي: المقاومة تعرف جيداً كيف تدير النار وكيف ترد اللهب في وجه المعتدين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:22 م
18 مايو 2021
الجهاد الاسلامي.png
اعلان اسفل صورة الخبر

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة في الميدان تعرف جيداً كيف تدير النار وكيف ترد اللهب في وجه المعتدين والأيام القادمة ستثبت للعالم أجمع أن من يراهنون على عامل الوقت لاستنزاف المقاومة هم خاسرون.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه " تتواصل ضربات المقاومة الباسلة لتؤكد للقاصي والداني أن الفعل الجهادي المقاوم لن توقفه كل المؤامرات، وأن الدعم الأمريكي لكيان الاٍرهاب والقتل في عدوانه البشع على الأبرياء والآمنين سيقابل برد قوي"..

ودعت الحركة شعبنا في الضفة والقدس ومناطق الـ 48 لمواصلة وتصعيد غضبهم ومظاهراتهم والاشتباك في كل النقاط ليتكامل الفعل المقاوم في كل الميادين.

#غزة تحت القصف #غزة تقاوم #غزة تحت النار

متعلقات