قتيلان وإصابات بعد رمايات هاون صوب مواقع وتحشيدات العدو في غلاف غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها اليوم الثلاثاء، عن مواصلة القصف الصاروخي للمدن المحتلة والمواقع والتحشيدات العسكرية في غلاف غزة برشقات صاروخية ووابل كبير من قذائف الهاون الثقيل، في إطار معركة سيف القدس لليوم التاسع على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب:" لا زال فرسان الوحدة المدفعية يدكون مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل".

واعترف العدو رسمياً بمقتل أحد الصهاينة ووقوع 14 إصابة في صفوف جنوده بينهما أربعة بحالة خطيرة ووقوع أضرار مادية في عدد من المباني السكنية والمركبات بعد وابل قذائف الهاون من العيار الثقيل التي أطلقتها سرايا القدس صوب مواقع وتحشيدات العدو في غلاف غزة.

وجاء حصاد سرايا القدس لليوم الـ9 لمعركة سيف القدس على النحو التالي:

سـ 01:00م: سرايا القدس تدك موقع نحال العوز بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل.

سرايا القدس تدك موقع كسوفيم العسكري بعدد من قذائف الهاون عيار 120 ملم.

سرايا القدس تقصف كيبوتس "مفلاسيم" برشقة صاروخية.

سـ 01:00م: سرايا القدس تدك موقع إيرز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.