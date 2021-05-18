أبو حمزة : ندير المعركة بكل قوة واقتدار ونحدد حسب خططنا المسبقة متى وكيف وأين سنضرب

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن المعركة تدار بكل قوة واقتدار ونحدد حسب خططنا المسبقة متى وكيف وأين سنضرب.

وبين أبو حمزة في تغريدة عبر قناته بالتليجرام، أن ما يكشف عنه العدو من خسائر في كيسوفيم واشكول ومواقع حشوداته ما هو إلا بعضٌ من بأس رجال المدفعية.

وبارك الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة سواعد الرجال البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لمستوطنات غلاف غزة

وقال :" بوركت سواعد رجالنا البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لغلاف غزة مستهدفة المواقع والحشودات العسكرية بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل والصواريخ موقعةً خسائر كبيرة في صفوف جنود العدو بين قتيل وجريح حيث ما زال العدو يجلي بطائراته الإصابات الحرجة والقتلى حتى اللحظة".

وأعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، إصابة جندي "إسرائيلي" جراء سقوط قذيفة هارون في منطقة معبر "ايرز" شمال قطاع غزة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، أن الجندي المصاب في منطقة معبر "إيرز" حالته متوسطة-خطيرة.

وأعلنت سرايا القدس في بيان لها الساعة 1:00مساءا دك موقع إيرز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب:" لا زال فرسان الوحدة المدفعية يدكون مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل".