قتيلان في قصف سرايا القدس لجنود الاحتلال وتحشيدات العدو

أعلنت وسائل اعلام "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين "إسرائيليين" واصابة اخرين بجراح جراء سقوط صاروخ استهدف مبني في مجمع اشكول في النقب الغربي.

وذكرت القناة الـ 13 العبرية، أن 14 جندياً بينهم 4 بجراح خطيرة أصيبوا بعد القصف المركز الأخير بقذائف الهاون والصواريخ من المقاومة الفلسطينية لمواقع وتحشيدات العدو في غلاف غزة

وقالت سرايا القدس في بيان لها الساعة 1:00مساءا أنها دك موقع إيرز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأوضحت السرايا أن فرسان الوحدة المدفعية لا تزال تدك مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل.