رئيس مجلس الامن الدولي يحذر: الوضع بين غزة و"إسرائيل" ينذر بالخطر

حذر رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الصيني تشانغ جيون، فجر الثلاثاء، من أن الوضع على الأرض في قطاع غزة وإسرائيل "ينذر بالخطر".

وقال جيون، في تغريدة: "لا يزال الوضع على الأرض ينذر بالخطر، ويجب ألا ندخر جهدا في الدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف العنف وحماية المدنيين".

وتأتي تغريدة السفير الصيني، الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري، قبل ساعات من انعقاد جلسة طارئة للمجلس هي الرابعة من نوعها خلال 10 أيام.

وأضاف أن بلاده "تدعم كل الجهود الدبلوماسية. وفي غضون ذلك، يتحمل مجلس الأمن مسؤوليات ضخمة، ولا يوجد سبب للتراخي".

وللمرة الرابعة خلال أسبوع، حالت واشنطن (حليفة إسرائيل)، الإثنين، دون صدور بيان عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار.

ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كافة أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.

وحتى الاثنين، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، منذ 10 مايو/ أيار الجاري، 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيّدة، بجانب 1400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية، منذ 7 مايو الجاري، 22 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة.

بينما قُتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.