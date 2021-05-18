بالفيديو فجر اليوم.. الألاف بالضفة ينتفضون دعمًا لغزة ورفضا للعدوان الاسرائيلي

شارك آلاف الفلسطينيين، عقب صلاة فجر اليوم الثلاثاء، بمسيرتين جابتا شوارع مدينتي نابلس وطولكرم، شمالي الضفة الغربية، دعما لغزة، ورفضا للعدوان الإسرائيلي.

وردد المشاركون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية، وأخرى منددة بالجرائم الإسرائيلية والانحياز الأمريكي، كما هتف المتظاهرون باسم قائد كتائب القسام، محمد الضيف.

وتأتي الفعاليات عقب دعوات شبابية لأداء صلاة الفجر في مساجد نابلس وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة، والتظاهر مع بدء الإضراب العام الذي يعم الأراض الفلسطينية.

وانطلقت الدعوات للبدء بالإضراب العام الثلاثاء، وتنظيم فعاليات وطنية، ومواجهة الاحتلال في أقرب نقاط التماس والشوارع الاستيطانية.