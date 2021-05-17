داخلية بغزة توقف 43 مروج شائعات منذُ بدء العدوان "الإسرائيلي" على القطاع

أوقفت الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، 43 شخصاً من مروجي الشائعات بمحافظات غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 10 مايو الجاري.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة اياد البزم، في تصريح صحفي، أن الموقوفين قاموا بترويج شائعات من شأنها المساس باستقرار الجبهة الداخلية، ووجّهوا اتصالات ببعض المنازل والأبراج السكنية تتضمن تهديدات كاذبة بالقصف، وبث الذعر في نفوس المواطنين.

واتخذت الأجهزة الأمنية والشرطية، الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة، وفق البزم.

وحذر المتحدث باسم الداخلية، من ترويج الشائعات أو القيام بأية أعمال تمسّ باستقرار الجبهة الداخلية، مشدداً أن الأجهزة المختصة تعمل على معاقبة من يتورطون في تلك الجرائم.

ودعا المواطنين في حال حدوث طارئ أو الاحتياج للمساعدة، للاتصال على الرقم الوطني (109)، للمتابعة مع جهات الاختصاص بوزارة الداخلية والأمن الوطني.