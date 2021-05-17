هنـية يتلقى اتصالاً من القيادة المصرية تناولت الجهود لوقف عدوان الاحتلال على غزة

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حمـاس" اسمـاعيل هنـية، اليوم الاثنين، اتصالاً من القيادة المصرية تناولت الجهود لوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي.

وتأتي هذه الاتصالات، تزامنًا مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي فرضه على القطاع، الاثنين الماضي، اسفر عن استشهاد 212 مواطن ومئات الجرحة بجروح مختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم، ارتقاء 212 شهيداً وإصابة 1400 مواطنًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، عبر بيان له، بأن الصحة سجلت 221 شهيدًا منهم 61 طفلاً و36 سيدة و16 مسن، وإصابة 400 طفلا و270 سيدة.