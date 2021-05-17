محدث وزارة الصحة بغزة: 212 شهيد منهم 61 طفلا و1400 إصابة جراء العدوان "الاسرائيلي المتواصل على القطاع

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، الى ارتقاء 212 شهيداً وإصابة 1400 مواطنًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، عبر بيان له، بأن الصحة سجلت 221 شهيدًا منهم 61 طفلاً و36 سيدة و16 مسن، وإصابة 400 طفلا و270 سيدة.

نص بيان الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة :

خلال بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة حول تطورات العدوان الاسرائيلي المتواصل على محافظات قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي:

د‌. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة: لليوم الثامن على التوالي يستمر العدوان الإسرائيلي بكل ضرواة بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والمؤسسات المدنية والصحية مستخدماً فيه الاحتلال قوة تدميرية هائلة ومخالفة للمواثيق الدولية.

د‌. أشرف القدرة: ان هذا العدوان الهمجي الغاشم أدى حتى اللحظة الى ارتقاء 212 شهيداً , منهم 61 طفلاً و36 سيدة و 16 مسن بالإضافة الى إصابة 1400 مواطن بجراح مختلفة منهم منهم 400 طفلا و270 سيدة.

د‌. أشرف القدرة: الإصابات التي وصلت الى مستشفيات قطاع غزة كانت بدرجات خطورة مختلفة منها 50 إصابة شديدة الخطورة و 340 اصابة بين خطيرة ومتوسطة كما ان من بين الإصابات 400 إصابة بشظايا في انحاء الجسم و 105 إصابة في الرأس.

د‌. أشرف القدرة: نؤكد على خروج 3 مصابين للعلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية وندعو الى تكثيف الجهود لإنقاذ حياة جرحى العدوان الإسرائيلي التي تتزايد يومياً

د‌. أشرف القدرة: من خلال مشاهدات ومعاينات الطواقم الطبية يتضح أن الاحتلال الاسرائيلي يمعن في استهداف المدنيين العزل في منازلهم والاحياء السكنية مستخدماً القوة المفرطة والأسلحة الأشد فتكا وتمزيقاً لأجساد الأطفال والنساء والغازات السامة التي تعرض لها عدد من الشهداء.

د‌. أشرف القدرة: العدوان الإسرائيلي في تشريد عشرات الالاف من المواطنين في ظروف صحية ومعيشية غير أمنة ستتسبب في انتشار وباء كورونا والامراض المعدية .

د‌. أشرف القدرة: وزارة الصحة تستنكر تعرض المقر الرئيس لوزارة الصحة وعيادة الرمال المركزية في مدينة غزة لدمار هائل جراء الاستهداف الإسرائيلي و التسبب في وقف عمل اداراتها وانتقال مركز قيادتها الى مجمع الشفاء الطبي كما تسبب الاستهداف في إصابة عدد من الكوادر الطبية العاملة في التطبيب عن بعد احدها إصابة خطيرة للزميل الطبيب ماجد صالحة.

د‌. أشرف القدرة: الانتهاكات الاستهدافات الإسرائيلي طالت 21 مؤسسة صحية واصابة عدد من الكوادر الصحية احدها للطبيب ماجد صالحة خلال الاستهداف الذي طال مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال مما يشكل تهديدا لعمل الطواقم الطبية واعاقة حركة سيارات الاسعاف لاخلاء الجرحى وعليه نطالب بتحركاً دوليا جادا لتجريم تلك الممارسات التي تتعارض مع القوانين والاعراف الدولية والانسانية .

د‌. أشرف القدرة: استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يهدد بتقويض جهود وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا وخاصة بعد التسبب في توقف عمل المختبر المركزي عن اجراء الفحوصات المخبرية جراء الاستهداف الذي طال مبنى وزارة الصحة وعيادة الرمال وصعوبة حركة الفرق الطبية لمتابعة المعزولين منزليا واستكمال برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.

د‌. أشرف القدرة: نحذر من التأثير المباشر على مختلف الأقسام الحيوية جراء انقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي يستدعي العمل لساعات طويلة على المولدات الكهربائية التي تستنزف كميات كبيرة من الوقود , اضافة الى تعرض الأجهزة الطبية للتلف بفعل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي .

د‌. أشرف القدرة: نجدد الدعوة الى فتح المعابر لوصول المساعدات الصحية الطارئة والوفود الطبية اضافة الى تسهيل حركة خروج المصابين والمرضى لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة .

د. أشرف القدرة: نطالب المؤسسات الصحية والمنظمات الدولية والمؤسسات المانحة بالعمل الفوري على دعم احتياجاتنا الطبية الطارئة وتعزيز الارصدة الدوائية التي أنهكها الحصار لتمكين الطواقم الطبية من تقديم التدخلات الطبية للمصابين .

د‌. أشرف القدرة: نتوجه بالتحية والتقدير الى كافة الطواقم الطبية التي تمثل العمود الفقري لصمود المنظومة الصحية بثباتها واستبسالها في انقاذ حياة الجرحى والاستمرار في مواجهة جائحة كورونا بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات الصحية الاعتيادية للمرضى على مدار الساعة.