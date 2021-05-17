إصابة العشرات في مواجهات تجري بين شبان والاحتلال في الضفة المحتلة

أصيب، اليوم الاثنين، عشرات المواطنين بجراح متفاوتة وبحالات اختناق في إثر مواجهات عنيفة تجري بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 54 مواطنًا خلال المواجهات واعتداءات الاحتلال على الشبان في مسيرة مناهضة للعدوان على غزة ونصرة للقدس؛ حتى الساعة الرابعة عصراً.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، ستة شبان فلسطينيين في شمال فلسطين المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان وفتاة في بلدة طمرة بالداخل المحتل، وهم: (محمد خلف وابراهيم همام وتوفيق همام وضياء حجازي ومهران شاهين وفتاة).