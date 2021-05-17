البزم: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة والصور والفيديو تكذب ادعاءاته

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاثنين 17/5/2021، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين الآمنين، حيث تُكذب الصور والفيديوهات ادعاءاته لتبرير مجازره.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في تصريح صحفي:" الاحتلال الإسرائيلي يصبّ نار صواريخه وقذائفه فوق رؤوس المدنيين في قطاع غزة، ويدمر المنازل على ساكنيها، ويقتل الأطفال والنساء والمُسنين، بمئات القذائف والصواريخ التي تسقط بشكل مستمر من الجو والبر والبحر في آن واحد، ولليوم الثامن على التوالي."

وأكد، أن الصور والفيديوهات تُكذب ادعاءات الاحتلال لتبرير مجازره البشعة تجاه أبناء شعبنا، وتُثبت مرة تلو الأخرى أنه يرتكب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين الآمنين.

وأضاف:"يظن الاحتلال أنه بجرائمه المروّعة سيدفع شعبنا للاستسلام، لكنه لم ينجح في ذلك منذ 73 عاماً، ولن ينجح."

ودعا البزم، كل الشعوب للتحرك في كل مكان للضغط على حكوماتها من أجل دفع الاحتلال لوقف العدوان الغاشم بحق شعبنا الفلسطيني.