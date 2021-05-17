المكتب الاعلامي: نية الاحتلال قصف مؤسسات دولية بغزة جريمة ضد القانون الدولي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن نية الاحتلال الإسرائيلي قصف مؤسسات أممية في قطاع غزة جريمة جديدة تضاف إلى سجله الاجرامي بحق القانون الدولي.

ووفقًا لبيان المكتب الاعلامي فإن الاحتلال أخر مؤسسات أممية بنيته قصف مدرستي البراق والأقصى في محيط مسجد فلسطين، علما أن المدرستين هما ضمن المراكز المعدة للإيواء واحداثياتها موجودة مسبقا لدى الجهات الدولية.

وأضاف: "خطوة الاحتلال تعني ازدياد في وتيرة الجرأة على قصف الاعيان المدنية المحمية بقوة القانون"، داعيًا المؤسسات الدولية لتحمل مسئولياتها في حماية هذين المدرستين، ومنع الاحتلال من تنفيذ تهديده.