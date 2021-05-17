القيادي شهاب: معركة "سيف القدس" اثبتت اننا بتنا للنصر والتحرير اقرب

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن المواجهة الحالية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أطلق عليها "معركة سيف القدس" أثبتت أننا بتنا إلى النصر والتحرير أقرب وصمود غزة أبهر العالم وفاجأ العدو.

وقال شهاب في تصريحات لفضائية فلسطين اليوم: "لن يبقى المقدسيون وحدهم بمواجهة أي عدوان صهيوني والمقاومة وجدت الموقف الفلسطيني والمعركة حققت أهدافها".

وأوضح شهاب أن المشهد الشعبي الذي رأيناه في الضفة الغربية سيتطور إلى مقاومة مسلحة تكسر جبهة الاحتلال.

وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل من أطراف عربية ودولية من أجل التهدئة، لافتًا إلى أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة يبحث مع تلك الجهات إنهاء العدوان بما يشمل رفع يد الاحتلال عن القدس".