صورة فلسطيني من رفح يطلق اسم سيف القدس على مولوده الجديد

أطلق المواطن حامد عادل أبو عاذرة اليوم الاثنين اسم "سيف القدس" على مولوده الجديد تيمنًا باسم المعركة التي تخوضها فصائل المقاومة في قطاع غزة "سيف القدس" ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت المقاومة أطلقت اسم المعركة "سيف القدس" انتقامًا منها لما يجري في مدينة القدس المحتلة من عمليات تهجير قصري بحق أهالي حي الشيخ جراح والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وأدت معركة "سيف القدس" الى مقتل 10 مستوطنين صهاينة ومئات الاصابات ودمار هائل في ممتلكات المستوطنين الإسرائيليين وفقًا لما أعلنته "نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية"



