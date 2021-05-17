اعلام الاحتلال يوضح سبب تراجع نتنياهو عن الاحتفال بنتائج الغارات على غزة

ترجع رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو عن الاعلان عن نتائج الغارات المكثفة الليلة الماضية على قطاع غزة بسبب اقدام المقاومة على اطلاق 4 رشقات صاروخية تجاه مستوطنات "غلاف غزة" وبئر السبع.

وقال الصحفي الإسرائيلي نوعم أمي: "إن كثافة اطلاق الصواريخ لدى المقاومة في غزة لم تتراجع، وقد أطلقت المقاومة 4 رشقات صاروخية خلال الليلة الماضية على مستوطنات الغلاف، وحتى بئر السبع، بذلك تمكنت المقاومة من تسجيل إنجازًا آخر في هذه الجولة بعد أن أطلقت أكبر عدد من الصواريخ تجاه العمق الإسرائيلي منذ إقامة "إسرائيل".

وأشار إلى أن نتنياهو كان يحضر للاحتفال بنتائج الغارات على قطاع غزة، لكنه تراجع بعد أن اكتشف أن النتائج متواضعة، وإطلاق الصواريخ متواصل.