إضراب شامل غداً في الضفة وأراضي 48 لأول مرة منذ عقود

أعلنت العديد من الفعاليات الشعبية والطلابية في كل من الضفة العربية المحتلة، والأراضي المحتلة عام 1948 إضرابا شاملا غداً الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

وبدورها أعلنت مجالس اتحاد الطلبة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية إضرابا شاملا يوم غدِ الثلاثاء.

من جانبها قالت الشبيبة الفتحاوية بالضفة الغربية المحتلة:" إنها تعلن الإضراب الشامل في جامعات الوطن يوم غدِ الثلاثاء ".

كما دعت الشبيبة للمشاركة في الفعاليات الوطنية والمواجهات على نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال.

وكانت منذ السبت الماضي نفذت المحلات التجارية في مدينة رام الله إضرابا عاما؛ تضامنا مع الشهداء في مختلف أنحاء فلسطين.

وبدورها أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 48، عن الدخول في إضراب شامل في جميع المدن الفلسطينية المحتلة عام 48 اعتبارا من غدِ الثلاثاء رفضاً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والقدس.

جدير ذكره أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10 مايو 2021، ما أدى لاستشهاد 197 شهيداً من بينهم 58 طفلاً و 34 سيدة، في الوقت الذي أوفت فيه المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.