مقاتلات إسرائيلية تستهدف مصنعا للإسفنج شمالي غزة

استهدفت مقاتلات إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، مصنعاً للإسفنج شرق مخيم جباليا شمالي القطاع، بعدة قذائف فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، بحسب بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

وقال الدفاع المدني: "إن القصف أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة في مخازن المصنع، كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال".

وأضاف "تواجه فرق الإطفاء منذ عدة ساعات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق، وتبذل كل جهودها من أجل منع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة".

وحذر الدفاع المدني من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهوداً كبيرة في إخماده".

وأوضح أن "تكرار استهداف تلك المنشآت يستنزف بشكل كبير قدرات وطاقات فرق كبيرة من جهاز الدفاع المدني في التعامل مع تلك الحوادث، مما يعيق قيامه بمهامه في مناطق أخرى بشكل متزامن في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، الاثنين، أنه هاجم في ساعات الليل، نحو 35 هدفًا خلال 20 دقيقة عبر 54 طائرة مقاتلة، واستخدام نحو 110 صاروخا في القصف الذي استهدف غزة.