جيش الاحتلال يستهدف غزة ب 110 صواريخ عبر 54 طائرة

قالت اذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين: "ان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية، نحو 35 هدفًا خلال 20 دقيقة عبر 54 طائرة مقاتلة، مستخدماً 110 صاروخا دقيقاً في القصف الذي استهدف مدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف استهدف نحو 15 كيلومتر من الأنفاق التابعة لحركة حماس.

وأضاف: "انه في ساعات الليلة تم استهداف المرحلة الثالثة من مشروع المترو لأنفاق حماس".

كما أدعى جيش الاحتلال "انه أغارت مقاتلات حربية على تسعة منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة".

جدير ذكره أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10 مايو 2021، ما أدى لاستشهاد 192 شهيداً من بينهم 58 طفلاً و 34 سيدة، في الوقت الذي أوفت فيه المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.