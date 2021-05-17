المقاولين العرب: أطلقنا حملة تبرعات لدعم غزة التي رفعت رأس الأمة

قال نائب المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين الأردنيين، أحمد اليعقوبي، أن الاتحاد سيطلق حملة واسعة حملة واسعة لجمع التبرعات لتلبية احتياجات قطاع غزة وشركات المقاولات التي تقوم بدور بطولي في البحث تحت الأنقاض وإزالة ركام العدوان المدمر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل اتصال، مساء أمس الأحد، أبدى خلاله استعداد كل المقاولين العرب مؤازرة زملائهم في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

وخلال المكالمة عبر اليعقوبي عن الاعتزاز والفخر بالصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي، ورفع رأس العرب وإعادة الدماء الى عروق الأمة، الأمر الذي سيؤدي الى استنهاض كل شركات المقاولات العربية لمساندة الفلسطينيين في غزة.

وطالب اليعقوبي بتقرير كامل عن الدمار والخسائر التي تكبدها قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي وتسجيل كافة احتياجات شركات المقاولات لإزالة ركام العدوان والشروع السريع في اعادة اعمار ما دمره الاحتلال.

وأبدى اليعقوبي استعداده مع زملائه لزيارة غزة قريبا خاصة وان الجميع يشعر بحتمية الانتصار الفلسطيني في هذه المواجهة.

هذا ومن المنتظر أن يجري الأربعاء المقبل المهندس علي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس الاتحاد العراقي اتصال بالنقيب كحيل في اطار دعم المقاولين بغزة وتوسيع نطاق حملة التبرعات لتصل الى كافة شركات المقاولات العربية.

بدوره رحب النقيب كحيل بهذا الاتصال وما تضمنه من موقف مشرف لاتحاد المقاولين العرب لدعم غزة ومقاوليها، مؤكدا ان هذا الموقف يزيد من رفع معنويات المقاولين ويوفر لهم حاضنة عربية أصيلة.

وقال كحيل أن شركات المقاولات في غزة وضعت كل امكانياتها منذ اللحظة الأولى لإزالة الركام والبحث تحت الأنقاض على نفقتها الخاصة، بعد تعليق المقاطعة ووقف الفعاليات النقابية للمطالبة بحقوق المقاولين والمشاركة الفاعلة في مواجهة آثار العدوان.