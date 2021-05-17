بلدية غزة: الاحتلال يتعمد في ضرباته قطع أواصر المناطق وتدمير البنية التحية

أكد رئيس بلدية مدينة غزة يحيي السراج، اليوم الأثنين، أن الاحتلال يتعمد في ضرباته الأخيرة استهداف الطرقات وقطع أواصر المناطق وتدمير البنية التحية في مدينة غزة.

وأوضح السراج أن الاستهداف لخدمات مدنية لا علاقة لها بأي أمور عسكرية، وهذا بمثابة عقاب جماعي على السكان.

وبين أن الاعتداءات "الإسرائيلية" على البنية التحتية من شأنها إعاقة الحركة وإعادة عجلة التقدم للوراء لسنوات عديدة، وقطع الخدمات المختلفة من مياه وبنية صرف صحي.

وطالب السراج جميع الأطراف الدولية والإقليمية للقيام بدورها في وقف العدوان على المرافق الحيوية بالقطاع.