تحقيق للجزيرة يكشف نوعية القنابل المدمرة التي يستخدمها الاحتلال في تدمير برج الجلاء

كشف تحقيقًا لقناة الجزيرة، نوعية القنابل المدمرة التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدمير برج الجلاء وسط مدينة غزة.

واستند التحقيق الذي نشرت تفاصيله القناة الليلة، إلى تحليل خبراء عسكريين لصور قصف الأبراج المدنية في غزة، مشيرة إلى أن القنابل المستخدمة من طراز جي بي يو 31 و39 المجنحة شديدتي الانفجار والتدمير.

وأوضحت أن القنابل المستخدمة لتدمير منشآت مدنية تستخدم في اختراق المواقع العسكرية شديدة التحصين.

يشار إلى ان طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" استهدفت السبت الماضي، برج الجلاء وسط مدينة غزة، والذي يوجد به مقرات لوكالات الأنباء أبرزها الجزيرة وأسوشيتد برس، إضافة إلى مكاتب محاماة وأطباء.