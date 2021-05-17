أولا بأول.. متابعة ميدانية للعدوان "الإسرائيلي" على غزة لليوم السابع على التوالي

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة الى ردود فعل المقاومة الفلسطينية إزاء العدوان الصهيوني على شعبنا.

وننقل إليكم الأحداث تباعًا لحظة بلحظة:

2:51 السيسي: ادعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل بجانب مصر لوقف اعمال العنف

2:32 انقطاع التيار الكهرباء عن أجزاء واسعة من غزة جراء القصف "الإسرائيلي" العنيف على القطاع

2:31 بعد قليل.. سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف مدينة نتيفوت بصاروخ بدر 3 المطور.

2:25 أضرار جسيمة تصيب خط (j4) الناقل للكهرباء من محطة التوليد باتجاه مدينة غزة مرورا بشارع رقم (8) وشارع رقم (10) جراء القصف العنيف، مما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة في المدينة.

طواقم شركة توزيع الكهرباء ستباشر بإجراء التحويلات اللازمة للخط تمهيدا لإصلاحه، علما بأن الخط تعرض للعطل وتم اصلاحه أكثر من مرة خلال أيام العدوان

2:20 تحقيق لقناة الجزيرة: القنابل المستخدمة في قصف الأبراج من طراز جي بي يو31 و39 المجنحة شديدتي الانفجار والتدمير

2:01 مراسلنا: الاحتلال دمر مبنا سكنيا لعائلة عجور مكون من 4 طوابق قرب مستشفى الشفاء وهو مخلى منذ أيام

2:01 مراسلنا: اكثر من 70 يشنها طيران الاحتلال على انحاء شمال وغرب مدينة غزة.

1:44 مراسلنا: اكثر من 30 غارة إسرائيلية على مناطق واسعة من الشمال ومدينة غزة ولازالت طائرات الاحتلال تواصل القصف

1:44 ألسنة دخان كثيفة وأصوات انفجارات كبيرة في مناطق مختلفة من مدينة غزة ومحيطها

1:37 طائرات الاحتلال تشن غارات جوية بعشرات الصواريخ على مدينة غزة

1:27 طائرات الاحتلال الحربية تدمر منزل لعائلة كوارع في خان يونس

1:22 الغارة الاسرائيلية الأخيرة على شمال قطاع غزة استهدفت أرض زراعية في منطقة الأمريكية ولا وجود لإصابات