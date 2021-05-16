رسالة هامة من وزارة التربية والتعليم لطلبة التوجيهي والموظفين

وجهت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد 16/5/2021، رسالة هامة لموظفي الوزارة والطلبة وأولياء المرور في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا.

وتوجهت وزارة التربية والتعليم العالي بالتحية لجماهير الموظفين على صبرهم، ومصابرتهم، وثباتهم خلال العدوان الغاشم على قطاعنا الحبيب، كما حيت صمود أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم خلال الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في ظل القصف المستمر، والغارات البربرية التي لن تزيد شعبنا إلا ثباتاً وإصراراً على انتزاع حقوقه مهما بلغت التضحيات.

ودعت الوزارة، جموع الطلبة وخصوصاً طلبة الصف الثاني عشر "التوجيهي" إلى عدم القلق أو التوتر، مؤكدةً وقوفها إلى جانبهم، وتتفهم حجم معاناتهم وتضحياتهم، وتعمل جهدها في سبيل التخفيف عنهم.

وشدت الوزارة على أيادي موظفيها وطلبتها وكافة أبناء شعبنا، مؤكدةً على أن المجازر لن تفت في عضد شعبنا، ولن ينال الدمار من عزيمته، وتقول لهم إن مع العسر يسرا، وإنما النصر صبر ساعة.

كما تقدمت الوزارة بأحر التعازي القلبية إلى ذوي الشهداء، وتدعو الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وأن يشفي الجرحى، ويعافيهم، وأن يحفظ جموع شعبنا من كل مكروه وسوء.