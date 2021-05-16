د. أبو الريش: فاجعة شارع الوحدة خلفت 42 شهيداً بينهم طبيبان وأكثر من 50 جريحاً

أعلن وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش اليوم الأحد 16/5/2021، أن المجزرة "الإسرائيلية" على شارع الوحدة في وسط مدينة غزة فجراً فاجعة خلفت 42 شهيداً بينهم طبيبان وأكثر من 50 جريحاً جلهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أبو الريش في مؤتمر صحفي عقده، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي حتى الآن على قطاع غزة، بلغ 197 شهيداً من الضحايا الأبرياء منهم 58 طفل و 34 سيدة و 15 من كبار السن، وما يزيد عن 1235 جريح .

وقال د. أبو الريش :"إن الاحتلال تعمد قصف المؤسسات الصحية وأعاق عمل الكوادر الطبية في غزة، كما شملت اعتداءات الاحتلال مرافق الخدمات الأساسية الحيوية كالماء والكهرباء".

وأضاف أبو الريش:" أن اعتداءات الاحتلال تسببت في نزوح أكثر من 40 ألفا بحثا عن الأمان".

ودعا لضرورة لجم المحتل ومحاسبته بحق جرائمه بحق شعبنا، مطالباً بإنهاء الحصار الظالم الذي طال كل مناحي الحياة وفي مقدمتها القطاع الصحي.

كما دعا لفتح المعابر مع غزة حتى تتمكن الفرق الطبية من الوصول العاجل لسد احتياجات القطاع الصحي، مجدداً مطالبته المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات الطبية وطواقم العمل الإنساني.

كما طالب وكيل وزارة الصحة، بشكل عاجل إمداد غزة بالمساعدات والأدوية والمستهلكات الطبية بشكل عاجل.