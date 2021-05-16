بالفيديو قتيلان و10 إصابات خطيرة في انهيار "منصة" داخل كنيس يهودي في القدس

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قتيلان و10 إصابات خطيرة في انهيار "منصة" داخل كنيس يهودي في القدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:33 م
16 مايو 2021
قتيلان و10 إصابات خطيرة في انهيار "منصة" داخل كنيس يهودي في القدس
#القدس العاصمة
#القدس المحتلة
#غزة تحت القصف
#غزة تحت النار
#انتفاضة رمضان
#سيف القدس
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