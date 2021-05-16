معروف يدعو لعدم استضافة متحدثي الاحتلال عبر وسائل الإعلام

دعا سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد 16/5/2021، لعدم استضافة متحدثي الاحتلال عبر وسائل الإعلام.

وحيا معروف، وسائل الإعلام والطواقم الصحفية التي تواكب مجريات العدوان لحظة بلحظة، مقدراً عالياً استمرارها في أداء واجبها المهني والأخلاقي، رغم تعمد الاحتلال قصف المقرات الإعلامية.

وأشار إلى استمرار عدوان الاحتلال بحق الأبرياء من الأطفال والنساء وهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتعمد قصف المقرات الإعلامية.

ودعا معروف، كافة وسائل الإعلام العربية والدولية وخاصة التي تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل الاحتلال خلال عدوانه لوقف استضافة المتحدثين باسم الاحتلال، فإن لم يكن بدافع أخلاقي لمنع تبرير الجرائم وتجميل وجه المحتل البغيض، فليكن بدافع الرد على الاعتداء الواضح والمتعمد تجاههم وتعريض طواقمهم العاملة ومعداتهم للقصف.

وقال معروف:"هذه الدعوة هي الأصل في التعامل مع هذا المحتل وكل من يتحدث بلسانه ليبرر جرائمه اللاانسانية، ويتجرد من آدميته ليكون بوقا لتجميل وجه المحتل، وهي دعوة لا تمس بحرية الرأي والتعبير، فلا حرية مع احتلال ولا تعبير أبلغ من دماء الضحايا وأشلاء الأطفال. "